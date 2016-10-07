Boşanma öncesinde günlerdir sosyal medyada eşinin babası Atilla Kaplakarslan hakkında demediğini bırakmayan Rafet El Roman, mahkeme sonrası eşine mutluluklar diledi. Menajeri aracılığıyla film çalışmaları sona erince boşanmayla ilgili basın açıklaması yapacağını bildiren güzel oyuncunun ilk işi instagram'daki 'El Roman' soyadını 'Kaplakarslan' olarak değiştirmek oldu.
Roman bitti!
Ceren Kaplakarslan ile Rafet El Roman’ın 2 yıllık evliliği önceki gün resmen sona erdi. Güzel oyuncu, evlilik sözleşmesi gereği ünlü şarkıcıdan herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunmadı
Boşanma öncesinde günlerdir sosyal medyada eşinin babası Atilla Kaplakarslan hakkında demediğini bırakmayan Rafet El Roman, mahkeme sonrası eşine mutluluklar diledi. Menajeri aracılığıyla film çalışmaları sona erince boşanmayla ilgili basın açıklaması yapacağını bildiren güzel oyuncunun ilk işi instagram'daki 'El Roman' soyadını 'Kaplakarslan' olarak değiştirmek oldu.
Etiketler: rafet el roman
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Gazete
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