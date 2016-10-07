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Roman bitti!

Ceren Kaplakarslan ile ’ın 2 yıllık evliliği önceki gün resmen sona erdi. Güzel oyuncu, evlilik sözleşmesi gereği ünlü şarkıcıdan herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunmadı

Roman bitti!
Rafet El Roman'la Ceren Kaplakarslan'ın yılan hikayesine dönen evliliği dün resmen sona erdi. 2014 Almanya'da yılında evlenen El Roman ile Kaplakarslan'ın Darmstadt kentine bağlı Dieburg ilçe mahkemesinde görülen duruşmada boşanmalarına resmen karar verildi. Böylece Alman yasalarına göre evlenen çift yine Alman mahkemeleri tarafından da resmi olarak boşanmış oldular.

Boşanma öncesinde günlerdir sosyal medyada eşinin babası Atilla Kaplakarslan hakkında demediğini bırakmayan , mahkeme sonrası eşine mutluluklar diledi. Menajeri aracılığıyla film çalışmaları sona erince boşanmayla ilgili basın açıklaması yapacağını bildiren güzel oyuncunun ilk işi instagram'daki 'El Roman' soyadını 'Kaplakarslan' olarak değiştirmek oldu.
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