Kayıp Deniz

TRT 1'deki Sevda Kuşun Kanadında dizisindeki rolünü bırakıp FOX TV'de Rüzgarın Kalbi adlı dizide rol almaya başlayan oyuncu Deniz Baysal'ı oturduğu adreste kimsenin tanımadığı ortaya çıktı. Yapımcı şirket, sözleşmeyi tek taraflı fesheden Baysal'a 260 bin liralık tazminat davası açtı. Şirket avukatı, dilekçesinde "Sözleşmeyi haksız feshi nedeni ile cezai şart olan 50 bin dolar ile 500 bin lira manevi tazminatın noter kanalıyla davalının ödemesi istenmiştir. Adreste oyuncu tanınmadığı için noter tebligatı geri dönmüştür. Şirket ile TRT'nin ticari itibarı zedelenmiş ve dizi ekibi içinde istikrarsızlık oluşmuştur. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 260 bin 90 lira tazminatın davalı oyuncudan tahsilini talep ediyoruz" dedi.



Ali OKTAY