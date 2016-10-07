Kardeşe Türkiye turu

'Yeter' dizisinin güzel oyuncusu Wilma Elles, önceki gün ikizleri ve kız kardeşiyle Bodrum Mantı'da yemek yedi. Yemek boyunca ikizleri Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka'yı kucağından bırakmayan Elles, "Yurt dışından gelen kardeşime Türk yemeklerini tattırmak istedim" dedi.



AYDIN HAMZA