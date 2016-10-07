  1. Çakmacan
  2. Tatlıya hayır

Kardeşe Türkiye turu

Kardeşe Türkiye turu
'Yeter' dizisinin güzel oyuncusu Wilma Elles, önceki gün ikizleri ve kız kardeşiyle Bodrum Mantı'da yemek yedi. Yemek boyunca ikizleri Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka'yı kucağından bırakmayan Elles, "Yurt dışından gelen kardeşime Türk yemeklerini tattırmak istedim" dedi.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar