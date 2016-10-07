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Kalpten destek

Kalpten destek
Sanat dünyasının yardımsever 12 ünlü ismi, Türk Kalp Vakfı yararına hazırlanan '12 Kalp' adlı albümde bir araya geldi. Oktay Kaynarca ve gibi isimlerin olduğu 12 oyuncu, albümde kendi seçtikleri şarkıları seslendirdi. Çakır, bugün çıkan albümde 'Sen Benim Şarkılarımsın' isimli parçayı söy- Tuğba Özay, önceki gece Seren Serengil'in eski ledi.
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