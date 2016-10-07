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Expo’da şov

Expo’da Röya şov
Son single çalışması 'Yolun Açık Olsun'la müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Röya, önceki akşam Antalya Expo 2016'da görsel şova imza attı. Genç şarkıcı, repertuvarı ve sunduğu sahne performansıyla yaklaşık 2 bin kişiye keyifli bir gece yaşattı.
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