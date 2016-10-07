Expo’da Röya şov

Son single çalışması 'Yolun Açık Olsun'la müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Röya, önceki akşam Antalya Expo 2016'da görsel şova imza attı. Genç şarkıcı, repertuvarı ve sunduğu sahne performansıyla yaklaşık 2 bin kişiye keyifli bir gece yaşattı.