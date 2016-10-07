  1. Kayıp Deniz

En kral tatil

En kral tatil
Brezilyalı 'ayakkabı kralı' Alexandre Grendene Bartelle, ailesiyle birlikte tatil için Bodrum'a geldi. Brezilya'da ayakkabı sektörünün lideri olan milyarder işadamı, şirketlerini yöneten oğlu Pedro Bartelle ve geliniyle birlikte, 75 metrelik, 110 milyon dolar değerindeki 'PLVS VLTRA' isimli lüks yatıyla Bodrum'a demir attı. Kargıcak Koyu'ndaki yatta güneşlenip denize giren Bartelle, kameralardan saklanmayı tercih etti. Pedro Bartelle ise eşiyle birlikte koyları gezdi; bol bol fotoğraf çekti. Akşam Bodrum Çarşısı'nı gezen Bartelle ailesi, bir restoranda balık, ahtapot, kalamar yedi. Aile, geç saatlerde yata döndü.
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