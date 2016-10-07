En kral tatil

Brezilyalı 'ayakkabı kralı'Alexandre Grendene Bartelle, ailesiylebirlikte tatil için Bodrum'a geldi.Brezilya'da ayakkabı sektörünün lideriolan milyarder işadamı, şirketleriniyöneten oğlu Pedro Bartelle ve geliniylebirlikte, 75 metrelik, 110 milyondolar değerindeki 'PLVS VLTRA'isimli lüks yatıyla Bodrum'a demirattı. Kargıcak Koyu'ndaki yatta güneşlenipdenize giren Bartelle, kameralardansaklanmayı tercih etti. Pedro Bartelleise eşiyle birlikte koyları gezdi; bolbol fotoğraf çekti. Akşam Bodrum Çarşısı'nıgezen Bartelle ailesi, bir restorandabalık, ahtapot, kalamar yedi. Aile,geç saatlerde yata döndü.
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