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Eleme saati

Eleme saati
Kenan Doğulu, önceki akşam Beren Saat, kayınvalidesi ve anneannesiyle Ortaköy'deki Feriye Lokantası'ndaydı. Anneannesinin doğum gününü kutladıklarını söyleyen Saat, "Çok sayıda teklif alıyorum. Ama bu teklifleri ince eleyip sık dokuyorum" dedi.

Doğan SAVAŞ
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