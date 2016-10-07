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Çakmacan

Moda konusunda ahkam kesen , önceki gün gittiği Kapalıçarşı’da imitasyon bir çantayla poz verdi. 10 bin lira karşılığında ‘çakma’ çantalar satan mağazanın reklamını sosyal medyada yapan ikoncan, ‘Çakmacan, bizimle deyılsın’ dedirtti!

Çakmacan
Bir dönem jüri üyesi olduğu programda yarışmacılara tarz sahibi olma konusunda ders veren İvana Sert, sınıfta kaldı. Sert, 'çakma' çantayla poz verip tüm hayranlarını şaşırttı. Ünlü ikoncan önceki gün Kapalıçarşı'ya gidip Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Chanel ve Prada gibi dünyaca ünlü markaların imitasyon çantalarını üreten bir dükkana uğradı. Sert, dükkan sahibinin kendisine hediye ettiği sahte çantayı instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.



PARA İÇİN 'ÇAKMA'YA ÖZENDİRDİ!
İmitasyon ürün kullanan sanat ve sosyete dünyasının ünlülerinin topa tutulduğu dönemde 'in insanları sahte ürünlere yönlendirebilecek bu paylaşımına bir anlam verilemedi. Instagram'da yaptığı her paylaşım için 10 bin lira alan İvana Sert, bu hareketinden sonra kendi tabiriyle "Bizimle deyılsın!" dedirtti. Sahte çanta konusunda "Bizden daha iyisini Tanrı yapabilir" diyecek kadar iddialı olan markanın reklamını yapan çakma ikoncanın sahte ürünlere ilgisi ilk değil… Geçtiğimiz yıllarda tasarımcılığa terfi eden İvana Sert'i o dönemki ortağı, tasarımlarını çalmakla da suçlamıştı!



Yurdal Sert'le evli olduğu dönemde işadamının hediye ettiği 70 bin dolarlık Hermes Birkin çantasıyla gündem olan İvana Sert'in önceki gün çakma çantayla verdiği bu pozu "Nereden nereye!" dedirtti.
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