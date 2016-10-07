Moda konusunda ahkam kesen İvana Sert, önceki gün gittiği Kapalıçarşı’da imitasyon bir çantayla poz verdi. 10 bin lira karşılığında ‘çakma’ çantalar satan mağazanın reklamını sosyal medyada yapan ikoncan, ‘Çakmacan, bizimle deyılsın’ dedirtti!
Bir dönem jüri üyesi olduğu programda yarışmacılara tarz sahibi olma konusunda ders veren İvana Sert, sınıfta kaldı. Sert, 'çakma' çantayla poz verip tüm hayranlarını şaşırttı. Ünlü ikoncan önceki gün Kapalıçarşı'ya gidip Gucci, Louis Vuitton, Hermes, Chanel vePrada gibi dünyaca ünlü markaların imitasyonçantalarını üreten bir dükkana uğradı. Sert, dükkan sahibinin kendisine hediye ettiği sahte çantayı instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
PARA İÇİN 'ÇAKMA'YA ÖZENDİRDİ!
İmitasyon ürün kullanan sanat ve sosyete dünyasının ünlülerinin topa tutulduğu dönemde İvana Sert'in insanları sahte ürünlereyönlendirebilecek bu paylaşımına bir anlam verilemedi. Instagram'da yaptığı her paylaşım için 10 bin lira alan İvana Sert, bu hareketinden sonra kendi tabiriyle "Bizimle deyılsın!" dedirtti. Sahte çanta konusunda "Bizden daha iyisini Tanrıyapabilir" diyecek kadar iddialı olan markanın reklamını yapan çakma ikoncanın sahte ürünlere ilgisi ilk değil… Geçtiğimiz yıllarda tasarımcılığa terfi eden İvana Sert'i o dönemki ortağı, tasarımlarını çalmakla da suçlamıştı!
Yurdal Sert'le evliolduğu dönemdeişadamının hediyeettiği 70 bin dolarlıkHermes Birkinçantasıyla gündemolan İvana Sert'inönceki gün çakmaçantayla verdiğibu pozu "Neredennereye!" dedirtti.
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