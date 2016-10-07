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Berdan rengarenk

Berdan rengarenk
Sosyete dünyasından tasarımcılığa atılan ilk isimlerden olan Deniz Berdan, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Berdan, öğle yemeği yiyip bol bol sohbet etti. Yemeğin ardından kısa bir alışveriş turu da yapan , her zamanki gibi farklı stili ve uçları rengarenk olan saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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