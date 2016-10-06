  1. Brad Pitti

Yeri Kim bildirdi!

Yeri Kim bildirdi!
ABD'li reality şov yıldızının kaldığı rezidansın banyosunda rehin alan soyguncular, mücevherleri aldıktan sonra çalıntı bisikletleriyle kaçtıkları iddia edildi. Soygun olayının 'kurmaca' olduğu iddiaları, sonrası Kardashian'ın ekibinden açıklama geldi. Soygun esnasında Kardashian'ın özel koruması Pascal Duvier'in, Kardashian'ın kardeşleri Kourtney Kardashian (37) ve Kendall Jenner (20) ile birlikte gece kulübünde olduğu belirtildi. Ancak Paris polisi, Pascal Duvier'in söylediği noktada olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar, "Nerede olduğunuzu 'taglemek' ya da konum paylaşmak kıymetli eşyalarınıza giden haritayı da çıkarmak aslında. Bunun için Kardashianlar gibi milyonlarca takipçiniz olmasına da gerek yok. büyük risk altındasınız" dedi.

LOKASYON BELİRTMEYİN
Emniyet birimlerine göre Twitter, Facebook, Snapchat ve Instagram hesaplarından lokasyon belirten filtrelerin kaldırılması en doğru uygulama. Yaşanan bu olaydan sonra Kim Kardashian'ın sözcüsü Ina Treciokas, konum bildirme konusunda daha dikkatli olacaklarını açıkladı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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