Yeri Kim bildirdi!

ABD'li reality şov yıldızının kaldığı rezidansın banyosunda rehin alan soyguncular, mücevherleri aldıktan sonra çalıntı bisikletleriyle kaçtıkları iddia edildi. Soygun olayının 'kurmaca' olduğu iddiaları, sonrası Kardashian'ın ekibinden açıklama geldi. Soygun esnasında Kardashian'ın özel koruması Pascal Duvier'in, Kardashian'ın kardeşleri Kourtney Kardashian (37) ve Kendall Jenner (20) ile birlikte gece kulübünde olduğu belirtildi. Ancak Paris polisi, Pascal Duvier'in söylediği noktada olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar, "Nerede olduğunuzu'taglemek' ya da konum paylaşmakkıymetli eşyalarınıza giden haritayıda çıkarmak aslında. Bunun içinKardashianlar gibi milyonlarcatakipçiniz olmasına da gerek yok. büyükrisk altındasınız" dedi.
LOKASYON BELİRTMEYİN
Emniyet birimlerine göre Twitter,Facebook, Snapchat ve Instagramhesaplarından lokasyon belirten filtrelerinkaldırılması en doğru uygulama. Yaşananbu olaydan sonra Kim Kardashian'ınsözcüsü Ina Treciokas, konum bildirmekonusunda daha dikkatli olacaklarınıaçıkladı.
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