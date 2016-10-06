Yenge’den özür geldi

Caner Erkin aşkıyla Beşiktaş taraftarının yengesi olan Şükran Ovalı'nın yer aldığı dizi Fenerbahçeliler'i kızdırdı. Ovalı'nın sunucuyu canlandırdığı dizide R'lerisöyleyemeyen bir konuğun'Fenevbahçeliyim' demesi tepki gördü.
Başkan Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldığını düşünenler, Ovalı'yı sosyal medyada topa tuttu. Güzel oyuncu da "Tüm Fenerbahçecamiasından özür dileriz.Amacımız kimseyi kırmakdeğildi" açıklaması yaptı.
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