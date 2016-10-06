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Yenge’den özür geldi

Yenge’den özür geldi
Caner Erkin aşkıyla Beşiktaş taraftarının yengesi olan Şükran Ovalı'nın yer aldığı dizi Fenerbahçeliler'i kızdırdı. Ovalı'nın sunucuyu canlandırdığı dizide R'leri söyleyemeyen bir konuğun 'Fenevbahçeliyim' demesi tepki gördü.

Başkan Aziz Yıldırım'a gönderme yapıldığını düşünenler, Ovalı'yı sosyal medyada topa tuttu. Güzel oyuncu da "Tüm Fenerbahçe camiasından özür dileriz. Amacımız kimseyi kırmak değildi" açıklaması yaptı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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