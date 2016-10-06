Seviye yerlerde

Rafet El Roman’la kayınpederi Atilla Kaplakarslan arasındaki ‘yavşak’ polemiği büyüdü! Ünlü şarkıcı, dün sosyal medyada organizatör Kaplakarslan için ‘Yavşak, güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ayarlamaya çalışandır’ diye yazdı!..
Ceren Kaplakarslan'laRafet El Roman arasındakikavgaya kayınpeder AtillaKaplakarslan da dahil oldu...Geçtiğimiz günlerde Rafet El Roman,organizatör kayınpederine sarf ettiğişu sözlerle kavgayı başlattı: "AtillaKaplakarslan; sen hayatımdatanıdığım en yalancı, en yalaka, enyavşak, en korkak insansın."
KARŞILIKLI HAKARETLER
El Roman'ın bu sözlerine Kaplakarslan da "Yavşak, albümüsatmayan şarkıcı eskisinin, albümtanıtımı için evlilik haberlerinikullanan kişidir" gibi ağır sözlerle karşılık verdi. Bunun üzerine iyice sinirlenen Rafet El Roman, dün Twitter'da kayınpederine şu ağır cümlelerle öfke kustu:
'EVLENİN' DİYE YALVARDI! "Yavşak; evlilik sözleşmesininolduğunu bilip de hala ortalarda'Maddi, manevi tazminat istemiyoruz'diyendir. Yavşak; engelli insanlarüzerinden geceler düzenleyiphayatını geçindirendir. Yavşak;güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ve arkadaşlarınaayarlamaya çalışandır. Yavşak; kızını ünlü yapacak diye yalanyanlış yüz tane haber yaptırandır. Yavşak; kızının Mehmet AliErbil'le çıkan ahlaki değerleri içeren haberlerini susupörtbas edip mektup haberinde her yeri yangınaverendir. Yavşak; 2014'te 'Kızımla evlen, her şey iyiolacak, rahat edeceksiniz' diye yalvarıp sonra 'Biz onudamat olarak kabul etmedik' diyendir."
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