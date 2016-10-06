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Seviye yerlerde

’la kayınpederi Atilla Kaplakarslan arasındaki ‘yavşak’ polemiği büyüdü! Ünlü şarkıcı, dün sosyal medyada organizatör Kaplakarslan için ‘Yavşak, güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ayarlamaya çalışandır’ diye yazdı!..

Seviye yerlerde
Ceren Kaplakarslan'la Rafet El Roman arasındaki kavgaya kayınpeder Atilla Kaplakarslan da dahil oldu... Geçtiğimiz günlerde , organizatör kayınpederine sarf ettiği şu sözlerle kavgayı başlattı: "Atilla Kaplakarslan; sen hayatımda tanıdığım en yalancı, en yalaka, en yavşak, en korkak insansın."

KARŞILIKLI HAKARETLER
El Roman'ın bu sözlerine Kaplakarslan da "Yavşak, albümü satmayan şarkıcı eskisinin, albüm tanıtımı için evlilik haberlerini kullanan kişidir" gibi ağır sözlerle karşılık verdi. Bunun üzerine iyice sinirlenen Rafet El Roman, dün Twitter'da kayınpederine şu ağır cümlelerle öfke kustu:

'EVLENİN' DİYE YALVARDI!
"Yavşak; evlilik sözleşmesinin olduğunu bilip de hala ortalarda 'Maddi, manevi tazminat istemiyoruz' diyendir. Yavşak; engelli insanlar üzerinden geceler düzenleyip hayatını geçindirendir. Yavşak; güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ve arkadaşlarına ayarlamaya çalışandır. Yavşak; kızını ünlü yapacak diye yalan yanlış yüz tane haber yaptırandır. Yavşak; kızının Mehmet Ali Erbil'le çıkan ahlaki değerleri içeren haberlerini susup örtbas edip mektup haberinde her yeri yangına verendir. Yavşak; 2014'te 'Kızımla evlen, her şey iyi olacak, rahat edeceksiniz' diye yalvarıp sonra 'Biz onu damat olarak kabul etmedik' diyendir."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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