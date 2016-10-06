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‘Rüya’ları gerçek oluyor

‘Rüya’ları gerçek oluyor
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği bünyesindeki engellilere gönüllü pilates dersleri veren Ebru Şallı'dan bir örnek davranış daha… Şallı, dernek üyelerinin de yer aldığı müzikalde sahne almaya hazırlanıyor.

Ünlü sunucu, 18 Ekim'de sahnelenecek olan 'Rüya ve Maskeler' müzikali için provalara başladı. Şallı, profesyonel dansçıların yanı sıra engellilerin de yer aldığı müzikalin provalarından bu paylaşımı yaptı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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