P.Ç operasyonu

Türk televizyonlarının fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', önceki akşam yeni sezona bomba gibi bir bölümle 'merhaba' dedi. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezondaki ilk bölümünde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi konu edildi. FETÖ yapılanmasının silah ve mühimmat üretiminin yanı sıra iç savaş planları yapmasını da ele alan dizide; hain darbe girişiminde Amerika'nın parmağının olduğu işlendi. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli'nin "O Amerikalı dangalak arkadaşlarına söyle PİÇ'lerine sahip çıksınlar" sözleri ise geceye damgasını vurdu. PİÇ ibaresinin 'Paralel İhanet Çetesi' olarak açıklanması, sosyal medyayı da salladı.



REYTİNG HÜKÜMDARI

Dizi, Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konu oldu. Darbeci FETÖ örgütünün ipliğini pazara çıkaran sahnelerin de yer aldığı dizi, her zaman olduğu gibi reytinglerde de zirveyi kimseye bırakmadı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşam da reytinglerde birinci olarak başarısını sürdürdü. Dizi, tüm kişilerde 8.34 izlenme oranı ve 22.66 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.23 izlenme oranı ve 21.78 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.







BU KAVGA ÇOK KIZIŞIR

Diziye yeni dahil olan Sanem Çelik'in canlandırdığı 'Ceylan' karakterinin Meryem Çakırbeyli'ye "Hızır'ı alırım elinden" resti bölümün en konuşulan sahnelerinden biriydi.