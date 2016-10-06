Parmak hesabı

İstanbul'da teknede geçirdiği kaza sonucu parmağı kopan ve ameliyatla kopan parmağı yerine dikilen Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, talihsiz olayın ardından ilk kez gecelerdeydi. Önceki akşam Kuruçeşme Huqqa'da görüntülenen Lohan, gece boyunca nargile içti.



Mekan çıkışı gazetecilerin olduğunu fark eden yıldız, habercileri atlatmak istese de başarılı olamadı. İçeride uzun süre bekleyen Lohan, bir sonuca varamayacağını anlayınca sarılı olan parmağını gizleyerek hızlıca aracına doğru yöneldi.



Doğan SAVAŞ