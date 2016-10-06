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Minik teselli

Minik teselli
İşadamı Alp Özcan'la evlilik hazırlıkları yaparken ayrılan Meryem Uzerli, teselliyi Lara'da arıyor. Uzerli, önceki gün 2 yaşındaki kızıyla oyun oynarken çekilen bir fotoğrafı instagram'da paylaştı. Anne-kızın bu karesine beğeni ve yorum yağdı. Lara'nın annesine benzerliğine dikkat çeken takipçiler "Tıpkı annesi" diye yazdı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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