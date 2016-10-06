Minik teselli

İşadamı Alp Özcan'la evlilik hazırlıkları yaparken ayrılan Meryem Uzerli, teselliyi Lara'da arıyor. Uzerli, önceki gün 2 yaşındaki kızıyla oyun oynarken çekilen bir fotoğrafı instagram'da paylaştı. Anne-kızın bu karesine beğeni ve yorum yağdı. Lara'nın annesine benzerliğine dikkat çeken takipçiler "Tıpkı annesi" diye yazdı.