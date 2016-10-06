Mezarına bile gitmem

Geçen yıl karaciğer kanseri nedeniyle vefat eden oyuncu Levent Kırca'nın eski eşi OyaBaşar, önceki akşam katıldığı bir davette Kırca'nın mezar taşının yaptırılmadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
"Mezar taşı için belli birsüre geçmesi gerekiyor" diyen Oya Başar, hayattayken Aslı Çetiner'le birlikte olan merhum sanatçı için "Ölüm yıldönümündedahi mezarına gitmeyeceğim" dedi. Kırca'yla 20 sene evli kalan Başar'ın sözleri şaşkınlık yarattı.
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