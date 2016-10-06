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Mezarına bile gitmem

Mezarına bile gitmem
Geçen yıl karaciğer kanseri nedeniyle vefat eden oyuncu Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, önceki akşam katıldığı bir davette Kırca'nın mezar taşının yaptırılmadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

"Mezar taşı için belli bir süre geçmesi gerekiyor" diyen Oya Başar, hayattayken Aslı Çetiner'le birlikte olan merhum sanatçı için "Ölüm yıldönümünde dahi mezarına gitmeyeceğim" dedi. Kırca'yla 20 sene evli kalan Başar'ın sözleri şaşkınlık yarattı.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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