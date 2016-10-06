  1. ‘Rüya’ları gerçek oluyor
  2. Mezarına bile gitmem

özüre Fransız kaldı

Linet özüre Fransız kaldı
Evlilik planları yaptığı Fransız nişanlısı Laurent Zaimonovic'in evli olduğunu öğrenince 1 buçuk yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Linet'e eski aşkından mektup var! Laurent, 'Seni seviyorum' dediği aşkına gerçekleri şu sözlerle anlatıp Türk halkından da özür diledi:

"Bazı iş sebeplerinden dolayı eşimden boşanamadım. Ancak şimdi bunun beni seninle normal şekilde yaşamaktan ne kadar uzak tuttuğunun farkına vardım. Boşanmak için gerekli evrakları verdim. Hiçbir şey için geç değil." Laurent'in el yazısıyla kaleme aldığı bu özür mektubuna Linet'ten ise henüz bir yanıt gelmedi...
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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