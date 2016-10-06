Linet özüre Fransız kaldı

Evlilik planları yaptığı Fransız nişanlısıLaurent Zaimonovic'in evli olduğunu öğrenince 1buçuk yıllık ilişkisini geçen ay bitiren Linet'e eskiaşkından mektup var! Laurent, 'Seni seviyorum'dediği aşkına gerçekleri şu sözlerle anlatıp Türkhalkından da özür diledi:
"Bazı iş sebeplerinden dolayı eşimdenboşanamadım. Ancak şimdi bunun beni seninlenormal şekilde yaşamaktan ne kadar uzaktuttuğunun farkına vardım. Boşanmak için gereklievrakları verdim. Hiçbir şey için geç değil."Laurent'in el yazısıyla kaleme aldığı bu özürmektubuna Linet'ten ise henüz biryanıt gelmedi...
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