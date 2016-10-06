  1. Seviye yerlerde
  2. Yenge’den özür geldi

Köşe kapmaca

Köşe kapmaca
Eski eşler Nurgül Yeşilçay'la Cem Özer, önceki akşam Zorlu Center'da düzenlenen bir davette pişti oldu. 2004'te evlenip 6 yıl önce de yollarını ayıran ikili, gecede karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı. Davete sevgilisi Pınar Dura ile katılan Cem Özer, 11 yaşındaki oğlu Osman Nejat'ın annesi Yeşilçay'la bir araya gelmemek için büyük çaba sarf etti. Gece boyunca aşkının elini bir an olsun bırakmayan Özer, gözlerini de sevgilisinden ayırmadı.

Tedirgin davranışlarıyla dikkat çeken Cem Özer'in aksine Nurgül Yeşilçay'ın rahat tavırları gözlerden kaçmadı. Geceye tek başına katılan güzel oyuncu, soruları yanıtladı. Saçlarının döküldüğü konuşulan Yeşilçay, "Öyle bir şey yok. Ama saçlarımı rol gereği kestirebilirim" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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