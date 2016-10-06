Eski eşler Nurgül Yeşilçay'la CemÖzer, önceki akşam Zorlu Center'dadüzenlenen bir davette pişti oldu.2004'te evlenip 6 yıl önce de yollarınıayıran ikili, gecede karşılaşmamak içinadeta köşe kapmaca oynadı. Davetesevgilisi Pınar Dura ile katılanCem Özer, 11 yaşındaki oğlu OsmanNejat'ın annesi Yeşilçay'la bir arayagelmemek için büyük çaba sarf etti.Gece boyunca aşkının elini bir anolsun bırakmayan Özer, gözlerini desevgilisinden ayırmadı.
Tedirgin davranışlarıyla dikkatçeken Cem Özer'in aksine NurgülYeşilçay'ın rahat tavırları gözlerdenkaçmadı. Geceye tek başına katılangüzel oyuncu, soruları yanıtladı.Saçlarının döküldüğü konuşulanYeşilçay, "Öyle bir şey yok. Amasaçlarımı rol gereği kestirebilirim"dedi.
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