Koç gibi aşık

Oğuzhan Koç'tan sevgilisi YağmurTanrısevsin'e büyük jest… Tanrısevsiniçin 'Bulutlara Esir Olduk' adlı şarkıyıbesteleyen Koç, güzel oyuncuya aşkını birkez daha haykırdı. Single'ını çıkarmak içingün sayan şarkıcının bu jesti ise hayranlarıtarafından ortayaçıkarıldı.
İnternetteyayınlananşarkısözlerindeOğuzhan Koç'un sık sık aşkıYağmur'un adına yer vermesi dikkatçekti. Güzel oyuncuyla 1 yıldır aşk yaşayanünlü şarkıcının bu hareketi, "Hala Koç gibiaşık" yorumları yaptırdı...
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