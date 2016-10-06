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Koç gibi aşık

Koç gibi aşık
Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'e büyük jest… Tanrısevsin için 'Bulutlara Esir Olduk' adlı şarkıyı besteleyen Koç, güzel oyuncuya aşkını bir kez daha haykırdı. Single'ını çıkarmak için gün sayan şarkıcının bu jesti ise hayranları tarafından ortaya çıkarıldı.

İnternette yayınlanan şarkı sözlerinde Oğuzhan Koç'un sık sık aşkı Yağmur'un adına yer vermesi dikkat çekti. Güzel oyuncuyla 1 yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcının bu hareketi, "Hala Koç gibi aşık" yorumları yaptırdı...
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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