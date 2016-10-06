Halkın starı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen usta oyuncu Şener Şen, önceki akşam tarihi Tünel'de Beyoğlu'na giderken objektiflere takıldı. Şen, toplu taşımayı kullanarak pek çok meslektaşına örnek oldu. Yeni nesil oyuncular birbirinden lüks arabalarıyla İstanbul'da şov yaparken yılların ustasının bu mütevazılığı, "İşte halkın gerçek starı Şener Şen" dedirtti.



Doğan SAVAŞ