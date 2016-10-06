  1. Minik teselli
  2. Koç gibi aşık

Fotoğraflı yanıt

Fotoğraflı yanıt
Murat Boz, Aslı Enver'le ilişkisinin sekteye uğradığı yönünde çıkan haberlere önceki gün instagram'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Geçen ay güzel oyuncuyla çıktığı Amerika tatilinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan şarkıcı, fotoğrafa kalp emojisi ekleyip sevgilisini etiketledi. Boz, herkese "Her şey yolunda" mesajı vermiş oldu.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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