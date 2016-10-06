Fotoğraflı yanıt

Murat Boz, Aslı Enver'le ilişkisinin sekteye uğradığı yönünde çıkan haberlere önceki gün instagram'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Geçen ay güzel oyuncuyla çıktığı Amerika tatilinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan şarkıcı, fotoğrafa kalp emojisi ekleyip sevgilisini etiketledi. Boz, herkese "Her şey yolunda" mesajı vermiş oldu.