Eski eşe destek

Tamer Karadağlı'nın hayatından kesitlerin yer aldığı 'Pamuk Prens' filminin galası önceki akşam Cinemaximum Trump'ta yapıldı. Karadağlı, galaya çapkınlıkları yüzünden 2007'de ayrılmak zorunda kaldığı ve filmde de rol alan eski eşi Arzu Balkan ve kızları Zeyno ile katıldı.