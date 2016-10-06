Balköpüğü sevinci

Geçtiğimiz yaz Selebral Palsi hastası Melisa'nın tedavisi için ABD'ye giden Ceyda Düvenci, kızının sağlığına kavuşabilmesi için seferber oluyor. Güzel oyuncu, Melisa için farklı tedavi yöntemlerine de başvuruyor.



Düvenci, "Bizim de balköpüğümüz için şifasını aldığımız" diye tabir ettiği dünyaca ünlü Brezilyalı Bioenerji Uzmanı John of God'ın 12 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini öğrenince havalara uçtu.