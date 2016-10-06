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Acar’ın uğuru

Acar’ın uğuru
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden , önceki gün Zorlu AVM'deydi. 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Hande Hanım, boynuna taktığı dev 'Fatma'nın Eli' figürlü kolyenin ise kendisine uğur getirdiğini söyledi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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