Tiyatroda Kim oynadı

Kim Kardashian, Paris’te kaldığı lüks otele giren polis kıyafetli soyguncular tarafından soyuldu. En azından iddia bu yönde. Ancak uzmanlar, tuvalete bile 17 korumayla giden Kim’in olay anında yalnız olmasını inandırıcı bulmadı.
Televizyon yıldızı Kim Kardashian,Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığırezidansta silahlı soyguna uğradı.5 polis kıyafetli soyguncu tarafındanbanyoya kilitlenen ve 16 milyon dolarlıkmücevherlerini çaldıran Kim, dün biraçıklama yaptı. Kim, "Tecavüze uğramadığımiçin çok ama çok mutluyum" dedi.Mücevherlerin sigortalı olduğu belirtilirken,Fransız medyasına konuşan eski ajanlar soygununinandırıcı olmadığı konusunda birleşti.
YA KİM'İN KORUMALARIYSA!
İşte Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) çalışanı bir ajanın açıklamaları: Öncelikli olarak butiyatrodan farksız bir soygun görünümünde.Çünkü Kim'in 17 koruma ile dolaştığı biliniyor.Gittiği her yerde korumalarından Kim'i görenbile olmuyor. Bu kadar özel korunan biri, hemde ülkesi dışında otel odasında silahlı soygunamaruz kalıyor. Paris'te OHAL ilan edilmişbir kentte korumasız bir şekilde otelindedinlenirken, polis kıyafeti giyen 5 kişi soygunugerçekleştiriyor. Güvenlik kameralarının daana merkez olanlarının çalışmaması, komik. Busoygun inandırıcı değil. Soyguncuların Kim'inkorumaları olursa, şaşırmam... Bu açıklamaya birçok kesimden büyük destek geldi. Şov dünyasının en önemli Amerikalı yıldızlarından olan Kim Kardashian'ın böyle bir skandalla gündeme gelmesinin şaşırtıcı olmadığına dikkat çekildi. Kim'in bu sayede, tekrar Amerika gündeminin ilk sırasına çıktığı belirtildi.
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