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Tiyatroda Kim oynadı

, Paris’te kaldığı lüks otele giren polis kıyafetli soyguncular tarafından soyuldu. En azından iddia bu yönde. Ancak uzmanlar, tuvalete bile 17 korumayla giden Kim’in olay anında yalnız olmasını inandırıcı bulmadı.

Tiyatroda Kim oynadı
Televizyon yıldızı Kim Kardashian, Fransa'nın başkenti Paris'te kaldığı rezidansta silahlı soyguna uğradı. 5 polis kıyafetli soyguncu tarafından banyoya kilitlenen ve 16 milyon dolarlık mücevherlerini çaldıran Kim, dün bir açıklama yaptı. Kim, "Tecavüze uğramadığım için çok ama çok mutluyum" dedi. Mücevherlerin sigortalı olduğu belirtilirken, Fransız medyasına konuşan eski ajanlar soygunun inandırıcı olmadığı konusunda birleşti.

YA KİM'İN KORUMALARIYSA!
İşte Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) çalışanı bir ajanın açıklamaları: Öncelikli olarak bu tiyatrodan farksız bir soygun görünümünde. Çünkü Kim'in 17 koruma ile dolaştığı biliniyor. Gittiği her yerde korumalarından Kim'i gören bile olmuyor. Bu kadar özel korunan biri, hem de ülkesi dışında otel odasında silahlı soyguna maruz kalıyor. Paris'te OHAL ilan edilmiş bir kentte korumasız bir şekilde otelinde dinlenirken, polis kıyafeti giyen 5 kişi soygunu gerçekleştiriyor. Güvenlik kameralarının da ana merkez olanlarının çalışmaması, komik. Bu soygun inandırıcı değil. Soyguncuların Kim'in korumaları olursa, şaşırmam... Bu açıklamaya birçok kesimden büyük destek geldi. Şov dünyasının en önemli Amerikalı yıldızlarından olan 'ın böyle bir skandalla gündeme gelmesinin şaşırtıcı olmadığına dikkat çekildi. Kim'in bu sayede, tekrar Amerika gündeminin ilk sırasına çıktığı belirtildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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