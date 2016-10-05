  1. Nereden nereye!
  2. İşe göre Türk/Arnavut

Tekne sefası

Tekne sefası
Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'le bütün yaz Boğaz ve Ada turları yaptığı teknede bu kez erkek arkadaşlarını ağırladı. Pastırma sıcaklarını fırsat bilen oyuncu, arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı.

Deniz sefasının ardından Bebek'te teknesinden inen Burak Özçivit, arkadaşlarıyla vedalaşıp aracına yöneldi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak Bebek'ten ayrıldı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar