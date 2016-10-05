Tekne sefası

Burak Özçivit, sevgilisi Fahriye Evcen'le bütün yaz Boğaz ve Ada turları yaptığı teknede bu kez erkek arkadaşlarını ağırladı. Pastırma sıcaklarını fırsat bilen oyuncu, arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı.



Deniz sefasının ardından Bebek'te teknesinden inen Burak Özçivit, arkadaşlarıyla vedalaşıp aracına yöneldi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak Bebek'ten ayrıldı.



Aydın HAMZA