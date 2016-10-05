Şartlı barışma

Yaklaşık 6 ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran Nazlı Çelik'le Serdar Bilgili, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yeniden bir araya gelmişti. Bir yıllık ayrılığa dayanamayan ve ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, önceki akşam Bilgili'nin sahibiolduğu Soho House'tan çıkarken objektiflere yansıdı.
Ellerini bir an olsun bırakmayan ve mutlulukları yüzlerinden okunan ikilinin barışmasının bir şarta bağlı olduğu iddia edildi. Ünlüspiker Nazlı Çelik'in Serdar Bilgili'nin barışma talebini evlilik şartıyla kabul ettiği konuşuluyor. Dedikodulara göre ikili, çok yakında yeniden nikah masasına oturacak...
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