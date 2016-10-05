Nereden nereye!

Mavi'nin yeni reklam yüzü olmak için 1 milyon lira ücret alanİlker Kaleli, önceki gün çarpıcı açıklamalar yaptı. İngiltere'de oyunculuk eğitimi alırken sahne kostümleri için hayırkurumlarından kıyafet temin ettiğini söyleyen Kaleli, "Neredennereye!" dedirtti.
Sevgilisi BurçinTerzioğlu'ndan ayrıldığı iddialarına da açıklık getiren yakışıklı oyuncu, "Biz aynı evde yaşamıyoruz ki evi terkedeyim. Evlilik ve ayrılık gündemimizdeyok. Çok mutluyuz ve bize özel biryaşamımız var" dedi.
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