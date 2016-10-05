Mavi'nin yeni reklam yüzü olmak için 1 milyon lira ücret alan İlker Kaleli, önceki gün çarpıcı açıklamalar yaptı. İngiltere'de oyunculuk eğitimi alırken sahne kostümleri için hayır kurumlarından kıyafet temin ettiğini söyleyen Kaleli, "Nereden nereye!" dedirtti.



Sevgilisi Burçin Terzioğlu'ndan ayrıldığı iddialarına da açıklık getiren yakışıklı oyuncu, "Biz aynı evde yaşamıyoruz ki evi terk edeyim. Evlilik ve ayrılık gündemimizde yok. Çok mutluyuz ve bize özel bir yaşamımız var" dedi.



Aydın HAMZA