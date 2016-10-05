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Müşteriler tanıdık

Müşteriler tanıdık
Emirgan Group, 'Çağatay Ulusoy'a Gizli Takip' başlıklı haberimiz için "Gizli Kalsın misafirleri 1. derece tanıdık olmakla beraber rezervasyon ve bahşişle çalışan bir yer kesinlikle değildir" açıklaması yaptı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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