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Kazan kaynadı

Kazan kaynadı
Tuba Büyüküstün'le eşi Onur Saylak'ın boşandığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Çiftin 5 yıllık evliliklerini bitirdiği haberleri, dedikodu kazanını da kaynattı. Ünü Ortadoğu'ya kadar yayılan Tuba Büyüküstün'ün boşanma sebebinin ihanet olduğu öne sürüldü.

Ortadoğu'daki bir yapımcıyla aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncunun menajeri ise haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Büyüküstün'ün menajeri, çiftin ikizleri Maya ve Toprak'la mutlu hayatlarına devam ettiklerini dile getirdi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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