Kazan kaynadı

Tuba Büyüküstün'le eşi Onur Saylak'ınboşandığı iddiası, gündeme bomba gibidüştü. Çiftin 5 yıllık evliliklerini bitirdiğihaberleri, dedikodu kazanını da kaynattı.Ünü Ortadoğu'ya kadar yayılan TubaBüyüküstün'ün boşanma sebebininihanet olduğu öne sürüldü.
Ortadoğu'daki bir yapımcıylaaşk yaşadığı iddia edilen güzeloyuncunun menajeri ise haberlerinasılsız olduğunu söyledi. Büyüküstün'ünmenajeri, çiftin ikizleri Maya ve Toprak'lamutlu hayatlarına devam ettiklerini dile getirdi.
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