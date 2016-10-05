Uzun bir süredir eşi İstemYılmaz'la evlilikleri üzerindekara bulutlar dolaşan ünlüfutbolcu Burak Yılmaz'ın yüzü yinegülmüyor. Eşi İstem Hanım'ı ikincibebeklerine 4 aylık hamileykendövdüğü iddia edilen Yılmaz,barışmak için kesenin ağzınıaçmıştı.
1 MİLYONLUK ÖZÜR... Kariyerini Çin'de sürdürenyıldız futbolcu, boşanma davasıaçıp tazminat olarak 12 milyonlira isteyen eşinin gönlünüalmak için de 1 milyon liradeğerindeki Range Rovermarka ciple özür dilemişti. İkincikızları Derin'in doğumuyla eşiylearasındaki buzları bir nebzeolsa da eriten Burak Yılmaz,henüz tam olarak yumuşamayan İstemHanım'ın gözünde hala kadro dışı...Minik kızları Derin'in mevlidi içinönceki gün Çin'den İstanbul'a gelenBurak Yılmaz, eşi İstem Hanım ve 17aylık büyük kızı Nazlı'nın yaşadığı evegeldiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı.
BÜYÜKLER DEVREYE GİRDİ
Çiftin çevresinden alınan duyumlaragöre futbolcu, kendisini tam olarakaffetmeyen eşi tarafından kapıyakonuldu. Karısının gönlünü almak içinsaatlerce dil dökmesine rağmen birsonuç alamayan Burak Yılmaz'ın çareyiotele gitmekte bulduğu da iddia edildi.Geceliği yaklaşık 3 bin 500 lira olanÇırağan Sarayı'nda kalan BurakYılmaz'ın eşine kendini affettirmek içinson çare olarak araya aile büyüklerinisoktuğu da konuşulanlar arasında…
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