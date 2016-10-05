  1. Kazan kaynadı
  2. Sosyal kuzuların sessizliği Out, renk vermeleri İn!

Kadro dışı!

, eşiyle buzları eritti ama tam da affedilmedi. İkinci bebeklerinin mevlidi için Çin’den Türkiye’ye gelen futbolcu, eşi evde kalmasına izin vermeyince Çırağan’da kaldı

Kadro dışı!
Uzun bir süredir eşi İstem Yılmaz'la evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın yüzü yine gülmüyor. Eşi İstem Hanım'ı ikinci bebeklerine 4 aylık hamileyken dövdüğü iddia edilen Yılmaz, barışmak için kesenin ağzını açmıştı.

1 MİLYONLUK ÖZÜR...
Kariyerini Çin'de sürdüren yıldız futbolcu, boşanma davası açıp tazminat olarak 12 milyon lira isteyen eşinin gönlünü almak için de 1 milyon lira değerindeki Range Rover marka ciple özür dilemişti. İkinci kızları Derin'in doğumuyla eşiyle arasındaki buzları bir nebze olsa da eriten , henüz tam olarak yumuşamayan İstem Hanım'ın gözünde hala kadro dışı... Minik kızları Derin'in mevlidi için önceki gün Çin'den İstanbul'a gelen Burak Yılmaz, eşi İstem Hanım ve 17 aylık büyük kızı Nazlı'nın yaşadığı eve geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı.

BÜYÜKLER DEVREYE GİRDİ
Çiftin çevresinden alınan duyumlara göre futbolcu, kendisini tam olarak affetmeyen eşi tarafından kapıya konuldu. Karısının gönlünü almak için saatlerce dil dökmesine rağmen bir sonuç alamayan Burak Yılmaz'ın çareyi otele gitmekte bulduğu da iddia edildi. Geceliği yaklaşık 3 bin 500 lira olan Çırağan Sarayı'nda kalan Burak Yılmaz'ın eşine kendini affettirmek için son çare olarak araya aile büyüklerini soktuğu da konuşulanlar arasında…

MAGAZİN SERVİSİ /ÖZEL
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar