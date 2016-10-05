Hande artık Miamili

Bodrum'da sahibi olduğu 'Sebastian' adlı kulübün bir şubesini de Miami'de açmak için geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Hande Yener, yurda döndü. Ünlü sanatçı müjdeyi verdi ve şunları söyledi: "Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Kasım'dan sonra artık bir ayağımız da Miami'de olacak."