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Hande artık Miamili

Hande artık Miamili
Bodrum'da sahibi olduğu 'Sebastian' adlı kulübün bir şubesini de Miami'de açmak için geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Hande Yener, yurda döndü. Ünlü sanatçı müjdeyi verdi ve şunları söyledi: "Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Kasım'dan sonra artık bir ayağımız da Miami'de olacak."
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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