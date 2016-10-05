Hack’kından gelindi!

Sahtekarlar, mayıs ayında televizyon sunucusu Roksan Kunter'in cep telefonunu hackledi. Kunter'in özel fotoğraflarına ve kişisel bilgilerini ele geçirdi. Utanmazlar bununla da yetinmedi. Ünlü sunucuyu 10 milyon lira vermezsen fotoğraflarını internette yayınlarız diye tehdit etti.



HESAPLAR ELE VERDİ

Kunter'in durumu yargıya taşıması üzerine yetkililer harekete geçti. Sanal hackerların yakalanması için soruşturma başlatıldı. İstanbul Bilişim Suçları Savcılığı tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Kunter'in 5 şantajcısı tespit edildi. Şüpheli Osman G.'nin bir holdingte bilişim uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. Şantajcıların, ünlülerin sosyal medya hesaplarını hackledikleri ve ele geçirdikleri fotoğrafları yayınlamakla tehdit ettikleri belirlendi. Hackerların aynı yöntemle oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ı da tehdit ettiği ve bu yolla ünlü oyuncudan 25 bin TL aldığı ortaya çıktı. 5 şüpheli suçlamaları reddetse bile banka hesaplarındaki yüksek meblalar delil kabul edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin 9 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.



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