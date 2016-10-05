  1. Brad Pitt’in durumu kritik

Hack’kından gelindi!

Sunucu ’in cep telefonundaki özel görüntülere ulaşıp genç kadını tehdit eden sahtekârlar yakayı ele verdi. Şüphelilerin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Hack’kından gelindi!
Sahtekarlar, mayıs ayında televizyon sunucusu Roksan Kunter'in cep telefonunu hackledi. Kunter'in özel fotoğraflarına ve kişisel bilgilerini ele geçirdi. Utanmazlar bununla da yetinmedi. Ünlü sunucuyu 10 milyon lira vermezsen fotoğraflarını internette yayınlarız diye tehdit etti.

HESAPLAR ELE VERDİ
Kunter'in durumu yargıya taşıması üzerine yetkililer harekete geçti. Sanal hackerların yakalanması için soruşturma başlatıldı. İstanbul Bilişim Suçları Savcılığı tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Kunter'in 5 şantajcısı tespit edildi. Şüpheli Osman G.'nin bir holdingte bilişim uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. Şantajcıların, ünlülerin sosyal medya hesaplarını hackledikleri ve ele geçirdikleri fotoğrafları yayınlamakla tehdit ettikleri belirlendi. Hackerların aynı yöntemle oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ı da tehdit ettiği ve bu yolla ünlü oyuncudan 25 bin TL aldığı ortaya çıktı. 5 şüpheli suçlamaları reddetse bile banka hesaplarındaki yüksek meblalar delil kabul edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin 9 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.

DİLEK YAMAN
Etiketler:
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar