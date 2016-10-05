Hack’kından gelindi!

Sahtekarlar, mayıs ayında televizyon sunucusu RoksanKunter'in cep telefonunuhackledi. Kunter'in özel fotoğraflarına ve kişisel bilgilerini ele geçirdi. Utanmazlar bununla da yetinmedi. Ünlü sunucuyu10 milyon lira vermezsenfotoğraflarını internetteyayınlarız diye tehdit etti.
HESAPLAR ELE VERDİ
Kunter'in durumu yargıya taşıması üzerine yetkililer harekete geçti. Sanal hackerların yakalanması için soruşturma başlatıldı. İstanbul Bilişim Suçları Savcılığı tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Kunter'in 5şantajcısı tespit edildi. Şüpheli Osman G.'nin bir holdingte bilişim uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. Şantajcıların, ünlülerin sosyal medya hesaplarını hackledikleri ve ele geçirdikleri fotoğrafları yayınlamakla tehdit ettikleri belirlendi. Hackerların aynı yöntemle oyuncu İsmailEge Şaşmaz'ı da tehdit ettiği ve bu yolla ünlü oyuncudan 25 bin TL aldığı ortaya çıktı. 5şüpheli suçlamalarıreddetse bile bankahesaplarındakiyüksek meblalardelil kabul edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin 9 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.
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