  1. Hande artık Miamili
  2. Dövmeye tövbeli

Güldüren mesaj

Güldüren mesaj
Oyuncu Aslı Enver, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere takıldı. Yemek boyunca elinden telefonunu düşürmeyen güzel oyuncu, Murat Boz'la mesajlaştı. Enver'in yüzü aşkından gelen mesajlarla böyle güldü. Ünlü oyuncunun bu hali, "Geçtiğimiz hafta araları limoni olan çift, eski mutlu günlerine geri dönmüş" dedirtti.

Aydın HAMZA
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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