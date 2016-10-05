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En cool baklava

En cool baklava
Güzel oyuncu Irmak Ünal, önceki gün spor salonundan yaptığı paylaşımla şoke etti. Neredeyse her gün antrenman yapan Ünal, karşı cinsi bile kıskandıracak karın kaslarıyla büyük beğeni topladı. İki çocuk annesi 39 yaşındaki oyuncu, bu fotoğrafa "Yaz sonrası abs check... Yaz modundan çıkıp kış moduna geçişimin hatırası olsun" notunu düştü.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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