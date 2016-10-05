Dövmeye tövbeli

Ünlü popçu İrem Derici'yle sevgilisi Lider Şahin, önceki akşam Arnavutköy'deki Levendiz adlı mekanda eğlendi. Ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisine katılan çift, çalan müziklerle yerinde duramadı. Mekandan el ele çıkan Derici'yle Şahin'in keyfi yerindeydi. Geçen hafta Paris'te aşk tatili yapan ikili, evlilikle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



KÖPEĞİYLE KAPATTI!

Ünlü sanatçının 'L' harfli küpesi ise dikkatlerden kaçmadı. Derici, Rıza Esendemir'le evli olduğu dönemde de eski eşinin adını bileğine dövme yaptırmış ve boşandıktan sonra dövmenin üzerini köpeği Pike'nin dövmesiyle kapatmıştı. Popçunun bu nedenle de bundan sonra aşkının adını dövme yaptırmaya tövbe ettiği öğrenildi.



Doğan SAVAŞ