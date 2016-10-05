Dövmeye tövbeli

Ünlü popçu İrem Derici'ylesevgilisi Lider Şahin, öncekiakşam Arnavutköy'deki Levendizadlı mekanda eğlendi. Ortak birarkadaşlarının doğum günü partisinekatılan çift, çalan müziklerle yerindeduramadı. Mekandan el ele çıkanDerici'yle Şahin'in keyfi yerindeydi.Geçen hafta Paris'te aşk tatiliyapan ikili, evlilikle ilgili sorularıyanıtsız bıraktı.
KÖPEĞİYLE KAPATTI!
Ünlü sanatçının 'L' harfli küpesi ise dikkatlerden kaçmadı. Derici, Rıza Esendemir'le evli olduğu dönemde de eski eşinin adını bileğine dövmeyaptırmış ve boşandıktan sonra dövmenin üzerini köpeği Pike'nindövmesiyle kapatmıştı. Popçunun bu nedenle de bundan sonra aşkınınadını dövme yaptırmaya tövbeettiği öğrenildi.
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