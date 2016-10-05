Brad Pitt’in durumu kritik

12 Yıldır birlikte olduğu ve 2 yıl önce evlendiği Angelina Jolie ile boşanma kararı alan Brad Pitt'in, üzüntüden sağlığının bozulduğu belirtildi. Günlerdir magazin gündeminin ilk sırasında yer alan 52 yaşındaki aktörün, bu süreçte anne ve babasından destek istediği öğrenildi. Us Weekly dergisine konuşan bir kaynak, "Pitt, hayatının bu hale gelmesine inanamıyor, çok kötü durumda. Korumaya çalıştığı tek şey çocukları. Ailesinden destek alıyor, sıklıkla anne babasıyla, yakın arkadaşlarıyla ve menajeriyle konuşuyor" dedi.