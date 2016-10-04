Yıldızlı övgüler

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, önceki akşam Expo 2016'da konser verdi. On binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Lovato, sahne performansıyla büyüledi.



Türkiye'de olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen yıldız, "Konserlerini iptal edenler neyi kaçırdığını bilmiyor. Türkiye'de olmak çok heyecan verici ve şaşırtıcı" dedi.