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Sosyetik davulcu

Sosyetik davulcu
Bu yılın başında Esma Sultan Yalısı'ndaki görkemli bir törenle dünyaevine giren Süreyya Yalçın ile Ozan Baran, evliliklerinde 8. ayı geride bıraktı. Sosyetik çift, bu mutluluğu önceki gece Face Club'ta Ferman Toprak'ı dinleyerek kutladı. Sosyetik ikoncan, gecenin ilerleyen saatlerinde davul çalarken görüntülendi.
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