Paris’i Türkler bastı

Arzu Sabancı, Ceylan Çapa ve Eda Taşpınar gibi sosyetikler önceki gün soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı. Gucci ve Dolce Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların yeni koleksiyonlarına herkesten önce sahip olan sosyetikler, Paris'i gezmeyi de ihmal etmedi.