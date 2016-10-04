  1. Halka açılıyor
  2. Sosyetik davulcu

Paris’i Türkler bastı

Paris’i Türkler bastı
Arzu Sabancı, Ceylan Çapa ve Eda Taşpınar gibi sosyetikler önceki gün soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı. Gucci ve Dolce Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların yeni koleksiyonlarına herkesten önce sahip olan sosyetikler, Paris'i gezmeyi de ihmal etmedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar