  1. Sosyetik davulcu
  2. Başarılarıyla sınırları aştılar

Paraya değsin!

Paraya değsin!
Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, önceki akşam Sinan Akçıl'la Bebek'teydi. Ortaç'tan bir şarkı alan Akçıl, "Bir sanatçıdan ilk kez şarkı alıyorum. Umarım Serdar bana uğurlu gelir" dedi. Bunun üzerine Ortaç da şunları söyledi: "Uçakta bana bir şarkı dinletti, ben de onu değiştirerek kendi şarkımı verdim. O kadar para harcayacak. Verdiği paraya değsin."

DOĞAN SAVAŞ
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