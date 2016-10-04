Oğlunu kucağına almak için gün sayan Gülşen, doğum öncesinde memleketi Ordu'ya giderek ailesinin ve akrabalarının hayır dualarını aldı. Önümüzdeki aylarda doğum içinAmerika'ya gidecek olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün müzisyeneşi Ozan Çolakoğlu'yla Ordu'nunYemişli Köyü'ndeydi. Memleket havası alıp akrabalarıyla hasret gideren güzel popçu, aynı yerdeki bahçeli yazlık evini de kontrol edip eksiklerini giderdi. Hamileliğinin ilk günlerinden itibaren sağlıklı beslenen 7 aylık hamile sanatçı, Ordu ziyaretini aynı zamanda bebeği için fırsata çevirdi. Yemişli Köyü'ndenorganik tarım yapmak için bir arsa satın aldığı iddia edilen ünlü popçunun bebeğini dünyaya getirdikten sonra yetiştirdiği organikürünlerle besleyeceği de öğrenildi. 2 ay sonra dünyaya gelecek oğlunun sağlıklı bir şekilde beslenmesi için şimdiden kolları sıvayan Gülşen'in bu yatırımı "Organik anne iş başında" dedirtti. Organik ürünlerle beslenme son dönemde ünlü isimler arasında bir hayli popüler... Öyle ki Şahan Gökbakar'ın kızlarına 4 aylık hamile eşi Selin Gökbakar da oğulları Deniz Efe'yi Çubuklu'daki lüks villasının bahçesinde yetiştirdiği organiksebzelerle besliyor.
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