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Organik anne

7 aylık hamile , önceki gün memleketi Ordu’ya gitti. Organik ürünlerle bebeğini büyütmek isteyen popçu, buradan bir arsa aldı

Organik anne
Oğlunu kucağına almak için gün sayan Gülşen, doğum öncesinde memleketi Ordu'ya giderek ailesinin ve akrabalarının hayır dualarını aldı. Önümüzdeki aylarda doğum için Amerika'ya gidecek olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'yla Ordu'nun Yemişli Köyü'ndeydi. Memleket havası alıp akrabalarıyla hasret gideren güzel popçu, aynı yerdeki bahçeli yazlık evini de kontrol edip eksiklerini giderdi. Hamileliğinin ilk günlerinden itibaren sağlıklı beslenen 7 aylık hamile sanatçı, Ordu ziyaretini aynı zamanda bebeği için fırsata çevirdi. Yemişli Köyü'nden organik tarım yapmak için bir arsa satın aldığı iddia edilen ünlü popçunun bebeğini dünyaya getirdikten sonra yetiştirdiği organik ürünlerle besleyeceği de öğrenildi. 2 ay sonra dünyaya gelecek oğlunun sağlıklı bir şekilde beslenmesi için şimdiden kolları sıvayan 'in bu yatırımı "Organik anne iş başında" dedirtti. Organik ürünlerle beslenme son dönemde ünlü isimler arasında bir hayli popüler... Öyle ki Şahan Gökbakar'ın kızlarına 4 aylık hamile eşi Selin Gökbakar da oğulları Deniz Efe'yi Çubuklu'daki lüks villasının bahçesinde yetiştirdiği organik sebzelerle besliyor.
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