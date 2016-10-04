  1. Eva hatırası
  2. Çağatay'a gizli takip

Issız Kerem

Issız Kerem
Ünlü oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam Etiler Serafina Restoran'daydı. Yakın dostlarıyla yemek yiyen oyuncunun yanında aşkı Songül Öden'in olmaması dikkat çekti. Güzel oyuncudan ayrıldığı konuşulan , gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar