Halka açılıyor

Ünlü sanatçı Hülya Avşar,sadece bir el kamerasıyla çektiği'Selfie' adlı filmini hayranlarıylabuluşturmaya hazırlanıyor. Avşar Kızı;yönetmenliğini, senaristliğinive oyunculuğunu kendiyaptığı otobiyografikfilminin çekimlerinitamamlamaküzere… Filminçekimleriniyaz boyuncaİstanbul,Ayvalıkve Londra'da gerçekleştiren HülyaAvşar "Tecrübelerimin her birizamanla daha çok kıymeti artacakbirer hisse senedidir. Selfie'dekendimi halka açıyorum" diyerekyine iddialı konuştu.
AvşarKızı,'Selfie'filmi içinçektirdiğipozlarda fitvücudunugözler önüneserip gençleretaş çıkardı.
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