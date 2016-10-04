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Halka açılıyor

, hayatını anlattığı ‘Selfie’ filmi için ‘Kendimi halka açıyorum’ yorumu yaptı

Halka açılıyor
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği 'Selfie' adlı filmini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Avşar Kızı; yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu kendi yaptığı otobiyografik filminin çekimlerini tamamlamak üzere… Filmin çekimlerini yaz boyunca İstanbul, Ayvalık ve Londra'da gerçekleştiren Hülya Avşar "Tecrübelerimin her biri zamanla daha çok kıymeti artacak birer hisse senedidir. Selfie'de kendimi halka açıyorum" diyerek yine iddialı konuştu.

Avşar Kızı, 'Selfie' filmi için çektirdiği pozlarda fit vücudunu gözler önüne serip gençlere taş çıkardı.
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