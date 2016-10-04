Çağatay'a gizli takip

'ALO ÇAĞATAY BURADA'
26 yaşındaki Çağatay Ulusoy'la tanışmak isteyen sosyetikler, ellerini cebine atmaktan da kaçınmıyor... Ailelerinin ya da kocalarının paraları sayesinde istedikleri her şeyi elde eden sosyetikler, ünlü oyuncu için devreye mekanın garsonlarını sokuyor. Buzdolabının içerisinden geçilerek girilen mekanda Çağatay Ulusoy'un olup olmadığını bilmek isteyen sosyetikler, garsonlardan yardım alıyor. Ünlü oyuncunun hayranı zengin kadınlar, Çağatay Ulusoy'un mekana geldiğini öğrenmek için garsonlara yüklü bahşişler veriyor... Bahşişi kapan garsonlar da, Çağatay Ulusoy'un mekana geldiği anda zengin müşterileri arayıp "Çağatay burada" haberini veriyor...
ŞOK İSİMLER VAR!
Yakışıklı oyuncunun yan standında 'tesadüfmüş gibi eğlenmenin' bedeli de var tabii ki... Dedikoduya göre; Çağatay Ulusoy'un hemen yanında eğlenmek için çapkın bir sosyetik, tam 5 bin lirayı gözden çıkarmış... Yakışıklı oyuncunun zengin hayranları, bazen garsonlardan 'çapkınlık yardımı' istemeye utanınca da cep telefonu numaralarını Çağatay Ulusoy'un yanından geçerken ceketinin cebine koyuyormuş. Ünlü oyuncu, eğlence mekanlarından her çıktığında cebinde kadınlara ait telefon numaraları buluyormuş! Çağatay Ulusoy'la tanışmak ve ona telefon numaralarını iletmek için uğraşan cemiyet hayatının ünlü kadınlarının arasında kimler yok ki? Eskiden çok gözde bir diğer jönümüzle aşk yaşayan esmer güzelimiz, çok ünlü bir turizm şirketinin sahibinin sarışın eşi bunlardan sadece ikisi... Sosyetik kadınların 'tek gece' bile olsa yakınlaşabilmek için yarıştığı Ulusoy'un ise durum karşısında her erkek gibi egosunun okşandığı ise tartışılmaz...
YAN STANDI 5 BİN LİRA
Çağatay Ulusoy'la aynı anda mekanda olan bir sosyetik, kimse durumu anlamasın diye bir türlü yakışıklı oyuncunun yanına gitmeyi başaramaz. Şehrin şimdilerde en gözde dedikodusuna göre çapkın sosyetiğimiz alkolün de etkisiyle garsona "Sana 5 bin lira vereyim, bana Çağatay'ın yanında kimseye belli etmeden bir yer ayarla" der. Sonuç mu? Sosyetik güzelimiz, yakışıklı oyuncunun yanına gitmeyi başarmış ama yüz bulamamış!
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