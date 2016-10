Çağatay'a gizli takip

dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor...Birbirinden güzel hatta aralarında evlilerin de olduğu sosyetiklerin hedefindevar... Sosyetik kadınlarımız;veileaşkından ilham almış olacak ki Ulusoy'la yakınlaşabilmek için her yolu deniyor...adlı mekanın müdavimi olan Ulusoy, Çağatay Ulusoy 'la tanışmak isteyen sosyetikler,da kaçınmıyor... Ailelerinin ya da kocalarının paraları sayesinde istedikleri her şeyi elde eden sosyetikler, ünlü oyuncu içinsokuyor.Çağatay Ulusoy'un olup olmadığını bilmek isteyen sosyetikler,alıyor. Ünlü oyuncunun hayranı zengin kadınlar, Çağatay Ulusoy'un mekana geldiğini öğrenmek için garsonlara yüklü bahşişler veriyor... Bahşişi kapan garsonlar da, Çağatay Ulusoy'un mekana geldiği anda zengin müşterileri arayıphaberini veriyor...Yakışıklı oyuncununtabii ki... Dedikoduya göre; Çağatay Ulusoy'unhemen yanında eğlenmek için çapkın birsosyetik,Yakışıklı oyuncunun zengin hayranları, bazengarsonlardancep telefonu numaralarını ÇağatayUlusoy'un yanından geçerkenkoyuyormuş. Ünlü oyuncu, eğlencemekanlarındanbuluyormuş!Çağatay Ulusoy'lauğraşan cemiyethayatının ünlü kadınlarının arasında kimler yokki? Eskiden çok gözde bir diğer jönümüzle aşkyaşayan esmer güzelimiz, çok ünlü bir turizmşirketinin sahibinin sarışın eşi bunlardan sadeceikisi... Sosyetik kadınlarınbile olsayakınlaşabilmek için yarıştığı Ulusoy'un isedurum karşısında her erkek gibiUlusoy'la aynı anda mekanda olan bir sosyetik, kimse durumu anlamasın diye bir türlü yakışıklı oyuncunun yanına gitmeyi başaramaz. Şehrin şimdilerde en gözde dedikodusuna göre çapkın sosyetiğimiz alkolün de etkisiyle garsonader. Sonuç mu? Sosyetik güzelimiz, yakışıklı oyuncunun yanına gitmeyi başarmış ama yüz bulamamış!