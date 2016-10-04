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Eva hatırası

Eva hatırası
Yaz boyunca sevgilisi Melih Özkan'la çıktığı İtalya tatilinde dünyaca ünlü yıldızlarla selfie çeken Şebnem Dinçgör, geçtiğimiz gün de Çek model Eva Herzigova'yla Bodrum'daki bir düğünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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