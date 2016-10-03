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Yenge döndü

Yenge döndü
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'la geçtiğimiz haftalarda Amerika'da tatil yapan Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, yurda döndü. Gökhan Gönül ve eşi önceki gün çocukları Baran ve Kuzey'le Zorlu AVM'deydi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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