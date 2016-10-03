Serenay’ın geri sayımı

Başrollerinde SerenaySarıkaya ile Nejat İşler'in yeraldığı yılın en büyülü aşk filmi'İkimizin Yerine' için geri sayımbaşladı. Senaryosunu PınarBulut'un yazdığı, yönetmenliğiniUmur Turagay'ın üstlendiği film,21 Ekim'de sinemaseverlerlebuluşacak.
Aile, dostluk ve kaçınılmaz biraşkın hikayesi anlatan 'İkimizinYerine', seyirciyi umudadavet edecek. Sinemaseverler,Sarıkaya'nın canlandırdığıÇiçek'le İşler'in hayat verdiğiDoğan'ın arasındaki aşkısoluksuz izleyecek.
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