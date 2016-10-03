Serenay’ın geri sayımı

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler'in yer aldığı yılın en büyülü aşk filmi 'İkimizin Yerine' için geri sayım başladı. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği film, 21 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.



Aile, dostluk ve kaçınılmaz bir aşkın hikayesi anlatan 'İkimizin Yerine', seyirciyi umuda davet edecek. Sinemaseverler, Sarıkaya'nın canlandırdığı Çiçek'le İşler'in hayat verdiği Doğan'ın arasındaki aşkı soluksuz izleyecek.