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  2. Ağa’ya öpücük

Şahane dilek

Şahane dilek
Recep İvedik 5'in çekimlerini sürdüren Şahan Gökbakar, önceki gün yaptığı paylaşımla filmi sabırsızlıkla bekleyen hayranlarını sevindirdi. Ünlü komedyen filmden bir kareyle Milli takıma başarılar diledi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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